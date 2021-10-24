Коты-пловцы охладились в море и покорили интернет (Видео)

Пользователь Youtube опубликовал ролик о том, как охлаждаются его питомцы в жаркий летний день.

На видео два черных кота плавают в море. Несмотря на то, что большинство из этих животных не любят воду, судя по ролику, в этом правиле все же есть исключение. Видно, что котам явно нравится плавать. Животные уплыли далеко от берега и не собираются возвращаться на сушу.

Видео с необычными "пловцами" развеселило подписчиков канала. Некоторые из них прокомментировали забавных животных: "Им нужны мини-плавательные жилеты. А то они слишком далеко заплывают", "Главное, что хвосты сухие", "Смешно плавают", "Я не разбираюсь в котах, но, похоже, им нравится плавать. Удивительные существа".