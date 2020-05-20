Коты устроили эпичную схватку за спиной журналистки во время прямого эфира – видео

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистка Дорис Бигорния стала настоящей звездой соцсетей, когда ее коты решили выяснить отношения прямо во время прямого эфира. Кадры были опубликованы в Facebook.

Женщина давала экспертный комментарий для одного из телеканалов Филиппин, когда у нее за спиной появились два кота. Питомцы решили наплевать на работу хозяйки и устроили эпичную схватку, что развеселило миллионы пользователей сети.

В самый неподходящий момент один пушистик бьет лапой другого. В это время Дорис опешила, однако продолжила давать интервью, а ее реакция на случай только усилила комический эффект ситуации. Разумеется, ролик быстро стал вирусным и его посмотрели уже миллионы раз. -0-