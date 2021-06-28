Коты - жидкость: новое видео с питомцем развеселило сеть

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube разместили любопытный ролик, впечатливший юзеров.

Семья из США вернулась домой после долгой поездки и запечатлела своего питомца в очень интересном положении. Кот с удовольствием развалился в раковине, заняв все пространство, и поднял лапу для большего удобства. Так он отдыхал некоторое время, пока не заметил людей.

Кадры развеселили юзеров, которые не удержались от массы шуток. Люди уверены, что на видео попал момент, доказывающий, что коты - жидкость. Другие подчеркнули, что хозяева обнаружили у себя в ванной жидкое пушистое вещество, которое заинтересует физиков. -0-