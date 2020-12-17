Кожаный total-look от Ксении Собчак произвел фурор в сети

Ксения Собчак. Фото из архива ТАСС
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак обожает экстравагантные вещи и стильные фотосессии. Результатом одной из них она поделилась в личном Instagram.
Она предстала в модном кожаном образе, продемонстрировав стройную фигуру. Фанаты пришли в восторг от увиденного: Собчак очень идет кожа, которая по сути не разбавлена никакими аксессуарами.
Они оставили под постом Собчак множество восхищенных комментариев - это фурор и феерия!
К слову, Анна Заворотнюк также недавно стала звездой сети - ее стройная фигура понравилась фанатам и они щедро осыпали ее комплиментами.-0-