Козлы "оккупировали" опустевший город в Великобритании - видео

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадо козлов захватило улицы города Лландидно в Великобритании, сообщает издание The Sun.

Местный житель снял на видео, как несколько животных свободно гуляют по опустевшим улицам города. Он тут же сообщил о беспризорных козлах в полицию. Офицеры прибыли на место и отогнали "незваных гостей" на поле к мысу Грэт Орм, откуда они сбежали.

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain... first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020

Казалось бы, что больше людям нечего опасаться, однако на следующий день козлы вернулись и продолжили гулять по пустому городу. В этот раз один из жителей записал новую "прогулку" животных на видео и сообщил правоохранителям, что козлы собираются в группы, нарушая запрет властей. Кроме этого, он разместил несколько роликов в Twitter.-0-

I think I am now the man who stares at goats (in the middle of the road) pic.twitter.com/Ptzh0zY5UC — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020