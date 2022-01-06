Красавчик! Мужчина за рулем тяжелого грузовика удержал его на дороге и попал на видео

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай, в котором герою видео удалось проявить максимальное хладнокровие, произошел на заснеженной трассе в США. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина за рулем тяжелого грузовика двигался по дороге в Мичигане. На поверхности асфальта образовалась корка льда, что стало для многих автолюбителей сюрпризом. Дальнобойщик встретил нескольких неудачливых водителей ранее, а после и сам едва не стал одним из них.

В какой-то момент его 50-тонный грузовик начало заносить на заснеженной трассе. Мужчина проявил хладнокровие и принялся изо всех сил крутить руль, чтобы удержать транспорт на трассе. У него получилось, а его дальнейший путь прошел без происшествий. Кадры впечатлили юзеров, которые описали мужчину только одним словом - красавчик!-0-