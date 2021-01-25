Красавица и красавчики! Варнава показала жаркий фрагмент репетиции (Видео)

Екатерна Варнава. Фото из Instagram
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава отожгла в Инстаграм, выгрузив фрагмент видео с репетиции.
На видео российская телезвезда устроила "жаркие" танцы. Фолловеры восхитились увиденным, лаконично прокомментировав пост: "Красавица и красавчики", "Очень круто!", "Глаз не отвести!".
Менее чем за сутки пост Варнавы просмотрели более 190 тысяч раз. Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что теледива находится в прекрасной физической форме и "нереально красиво" танцует.-0-