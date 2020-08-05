"Красива и опасна": Шарлиз Терон показала свою боевую тренировку для роли

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Шарлиз Терон поделилась в Instagram видео, которое впечатлило ее фолловеров.

Актриса показала небольшой отрывок, запечатленный во время изучения приемов из единоборств для новой роли. Шарлиз Терон грациозно отправляет одним броском на пол соперника, а затем в прыжке обезоруживает еще одного оппонента.

Все происходящее снимает тренер, по лицу которого становится понятно, что он восхищен навыками Шарлиз Терон не меньше многомиллионной армии поклонников. Подписчики, разумеется, не смогли пройти мимо такого ролика и оставил множество восхищенных комментариев: "Кого хочешь победит", "Теперь лучше с Шарлиз не связываться", "Красива и опасна". Ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз.-0-