Красивая история любви: пара поженилась и прожила 30 лет в браке благодаря фото

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная и необычная история знакомства двух молодых людей из Австралии восхитила сеть. Об этом пишет 9News.

Молодые люди по имени Джина-Маре и Дэвид Янг познакомились на курорте в Греции. Женщина приехала на море с подругой, а мужчина отправился в путешествия вместе с несколькими друзьями. В один из дней пара встретилась и они стали проводить время вместе. Сначала Янг совсем не заинтересовал австралийку, и она всячески пыталась избегать его компании, но потом выяснилось, что они выросли на соседних улицах, и у них было много общих знакомых.

Это сблизило влюбленных, но время отпуска подходило к концу, поэтому Джина и Дэвид решили сделать совместное фото, посчитав, что это их последняя встреча. Молодые люди вернулись домой и думали, что больше не встретятся, однако здесь вмешалась судьба.

Фото 9News

В один из вечеров после поездки Дэвид показывал брату и его девушке кадры из Греции, а когда дошла очередь до совместного фото с Джиной, то возлюбленная родственника воскликнула, что знает ее. Выяснилось, что она недавно купила платье в магазине, где работала австралийка.

Уже на следующее утро житель Австралии отправился в магазин, чтобы встретиться со своей новой знакомой. Эта встреча была судьбоносной и стала началом красивой истории любви. Через полгода пара начала встречаться, а в 1990-м году влюбленные сыграли свадьбу. За время отношений у австралийцев родились три дочери: Кенделл, которой сейчас 26, Саванна, которая на два года младше старшей сестры, и Ченнинг, которой исполнилось 19 лет.-0-

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