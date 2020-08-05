"Красивая русалка": Сальма Хайек показала завораживающие кадры из бассейна

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек поделилась в Instagram кадрами и впечатлила пользователей сети.

Актриса представила своим многочисленным поклонникам небольшое видео из бассейна. В ролике Сальма выныривает из воды, будто русалка, показывая свое лицо и шикарные волосы. В подписи к посту звезда попросила фолловеров "Дышать с радостью".

Завораживающие кадры с Сальмой Хайек из бассейна впечатлили пользователей, которые за несколько часов посмотрели кадры почти два миллиона раз. Также люди оставили множество восхищенных отзывов: "Красивая русалка", "Вы такая прекрасная", "Все отдал бы за купание с такой русалкой". -0-