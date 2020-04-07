"Красивая версия Гарика": Кристина Асмус не может понять, на кого похожа дочь

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram новый пост, который вызвал бурную дискуссию среди подписчиков звезды.

Артистка опубликовала несколько фото своей дочери и призналась, что не может понять, на кого похожа девочка.

Пользователи сети тут же стали предлагать свои варианты и пришли к мнению, что малышка похожа на обоих звездных родителей, но от Гарика Харламова в ней больше.

"Красивая версия Гарика", "Папина доча", "Больше на папу", - написали пользователи Instagram. Впрочем, споры продолжаются, и пост менее чем за сутки уже собрал более 2,8 тысяч комментариев.-0-