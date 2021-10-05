"Красиво": Равшана Куркова пленила соцсети своими новыми фотографиями

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Равшана Куркова отправилась в Узбекистан и представила у себя в Instagram несколько новых кадров из поездки.

Артистка сделал селфи на фоне впечатляющей архитектуры, не упустив шанса показать свою лучезарную улыбку. Пейзажи удачно дополнили снимки актрисы, а большинство поклонников оказались в полном восторге от кадров.

Актриса Равшана Куркова пленила Instagram своими новыми фотографиями, которые не остались без внимания поклонников. "Красиво", "Ты идеальна", "Прекрасно выглядишь", - написали подписчики знаменитости. Неудивительно, что пост в соцсети быстро собрал огромное число лайков. -0-