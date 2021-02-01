Красивые и счастливые: Ким Кардашьян похвасталась прекрасными семейными фото

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян недавно опубликовала в Instagram кадры, которые впечатлили и умилили многих юзеров сети.

Знаменитость представила широкой общественности несколько теплых фотографий в соблазнительном наряде. Впрочем, не только красота Ким Кардашьян привлекла внимание юзеров. На снимках звезда предстала вместе со своими дочерьми, который ничуть не меньше восхитили сеть.

Многие пользователи отметили в комментариях красоту и счастье, которое исходит от прекрасных семейных фото Ким Кардашьян. Разумеется, фолловеры не удержались и завалили звезду массой хвалебных комментариев, а также оставили под постом более 5,6 миллиона лайков.