"Красная принцесса" - Кристина Асмус впечатлила Instagram ярким нарядом

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил многочисленных подписчиков.

Звезда экрана предстала перед камерой в необычной позе. Для съемки Асмус выбрала красный брючный костюм, а также легкий макияж. Вишенкой на торте стали яркие красные губы, которые завершили образ.

Разумеется, поклонники актрисы были впечатлены увиденным и поспешили выразить свои эмоции в комментариях: "Красная принцесса", "костюм безупречен", "Просто прекрасна". За непродолжительное время фотография собрала десятки тысяч лайков. -0-