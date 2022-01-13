Красные или зеленые: какие яблоки полезнее? Рассказала диетолог

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помогут ли яблоки похудеть и какие полезнее – красные или зеленые? О привычном для нас фрукте РИА Новости рассказала диетолог Ольга Кораблева.

Калорийность свежих или печеных яблок крайне мала, отметила диетолог. А вот сухофрукты или компот из яблок, в который добавляется сахар, диетическим продуктом уже не считается. Кстати, запеченные яблоки способствуют более быстрому перевариванию жирной пищи. К тому же в печеных яблоках сохраняется пектин. Он оказывает благоприятное воздействие на кишечник. А вот от яблок сладких сортов стоит отказаться диабетикам и людям, имеющим лишний вес.

Красное или зеленое?

Диетолог отмечает, что содержание полезных веществ в фрукте напрямую зависит от цвета. В красных и желтых яблоках больше каротина (он имеет значение для здоровья клеток и зрения), а в зеленых – больше железа.

В одном яблоке содержится 25% от суточной потребности аскорбиновой кислоты. В 5-6 косточках – дневная норма йода. В этом фрукте есть также магний, калий, витамины С, А. Специалист же советует употреблять в пищу до двух яблок в день. Этого вполне достаточно, чтобы организм получил нужные витамины и микроэлементы без ущерба для здоровья.

Диетолог предупреждает, что яблоко натощак может вызвать вздутие живота и обострение заболеваний ЖКТ (гастрите, язвах желудка, кишечника). А прибегать к модным яблочным монодиетам, которые не должны длиться более дня, могут только абсолютно здоровые люди. Лимонная, винная и яблочная кистоты, которые содержатся в яблоках, могут вызвать воспалительные процессы в желчном пузыре.-0-