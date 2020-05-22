Красота этой немецкой спортсменки приковывает внимание тысяч пользователей сети

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бегунья Алиса Шмидт прославилась в сети не только за свои спортивные достижения, но и природную красоту, от которой юзеры сети не могут оторвать глаз.

21-летняя легкоатлетка ведет Instagram, где публикует снимки с тренировок и не только. Девушка не стесняется улыбаться на камеру, а также демонстрировать свою подтянутую фигуру.

Выглядит Алиса Шмидт действительно великолепно. После просмотра ее снимков можно понять, откуда у бегуньи в Instagram более 800 тысяч подписчиков. Помимо этого, она еще и успешная спортсменка.

В 2017 году Алиса взяла серебро на чемпионате Европы в эстафете 4 по 400 метров в возрасте до 20 лет. В том же году ее признали самой сексуальной спортсменкой мира, а в 2019 году девушка завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет. -0-