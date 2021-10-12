"Красота на максимум": Хайди Клум со своей дочерью Лени очаровала пользователей сети

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь знаменитой немецкой модели Хайди Клум Лени недавно представила в Instagram кадр, который впечатлил многих.

Знаменитость попозировала вместе с дочерью в блестящих нарядах и привлекла внимание. Хайди Клум и ее дочь примерили платья с массой стразов. В то время, когда модель предпочла длинный образ, ее дочь Лени остановила свой выбор на коротком наряде.

Звездная мама и ее красавица дочь разместились на ступеньках, где их и запечатлел фотограф. Разумеется, фанаты не смогли пройти мимо кадра и оставили огромное число хвалебных комментариев. "Восхитительные красотки", "Неподражаемые звезды", "Красота на максимум", - написали фолловери дочери Хайди Клум Лени. Кроме этого, пользователи оставили сотни тысяч лайков. -0-