Красота на первом месте: девушка бросила руль автомобиля во время движения, чтобы сделать макияж

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одновременно веселая и ужасная картина предстала перед пассажирами автобуса на скоростной трассе неподалеку от Лондона, сообщает издание Daily Mail.

Один из очевидцев запечатлел, как на магистрали М25 девушка едет на автомобиле Tesla. В какой-то момент она бросает руль, смотрит в зеркало и начинает делать макияж, совершенно не обращая внимание на дорогу.

Затем женщина-водитель берет телефон и принимается отвечать на сообщения. Скорее всего, Tesla ехала на автопилоте, однако такое зрелище сначала повеселило пассажиров автобуса, а потом повергло в шок.

Люди осознали, что мчатся по дороге со скоростью более 100 километров в час и как это небезопасно. К слову, согласно британским правилам движения, машина может ехать на автопилоте, но водитель обязан держать обе руки на руле.-0-