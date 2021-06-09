"Красота, неподвластная времени!": актриса Холли Берри впечатлила сеть снимком в бикини

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная голливудская актриса Холли Берри представила в Instagram новый пост и восхитила сеть своей фигурой.

Знаменитость выбралась на пляж и предстала перед камерой в бикини. Разноцветный купальник привлек внимание, однако больше всего пользователи были впечатлены потрясающей фигурой 54-летней актрисы. "Если нужно надеть бикини, то мой ответ: да, пожалуйста!" - подписала Холли Берри пост.

Разумеется, кадр не остался без внимания многочисленных фолловеров. В комментариях люди отметили, что актриса впечатлила их своей фигурой. "Горячая фигура", "Какая прекрасная!", "Красота, неподвластная времени!" - написали пользователи сети. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-