Красотища! Полет павлина в замедленной съемке появился на YouTube

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потрясающие кадры запечатлели на одной из ферм в США.

Парень поделился видео в YouTube. В подписи он рассказал, что один из павлинов, живущих по соседству, решил заскочить к нему во двор. Птица долго гуляла, а после взлетела.

Благо, что у молодого человека под рукой оказался телефон и он записал восхитительные кадры, еще и в замедленной съемке. После нескольких взмахов крыльями - красивая птица оказалась на крыше. Пользователи сети были впечатлены кадрами, а также отметили, что в полете павлин еще прекраснее.