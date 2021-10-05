Крепкий орешек совсем не в крепком боевике – новый фильм с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни"

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Новости
15:50
В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров
В мире
15:48
Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября
Общество
15:48
"Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников
Регионы
15:44
Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Общество
15:43
ФОТОФАКТ: Выставка "Медицина и здоровье" проходит в Минске
Регионы
15:40
Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота
Общество
15:32
Международная конференция нумизматов проходит в Минске
Общество
15:29
В правовую базу о цифровых рынках ЕАЭС планируется внести изменения
Экономика
15:28
Безработица в ЕАЭС за год сократилась более чем на 60%
Экономика
15:26
Договор о создании Евразийской перестраховочной компании намечено подписать в первой половине 2022 года
Экономика
15:20
Совет ЕЭК изменил единые карантинные фитосанитарные требования
Экономика
15:18
Совет ЕЭК утвердил техрегламент о безопасности продукции для защиты от ЧС
Общество
15:16
ЕЭК разрешила использовать электронные ветсертификаты при таможенном контроле
Общество
15:15
Выпил две бутылки водки и сел за руль: на пр.Любимова в Минске водитель врезался в столб
Происшествия
15:15
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Общество
15:11
Совет ЕЭК изменил техрегламент на питьевую воду
Экономика
15:08
ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур
Экономика
15:07
В лондонском метро произошел пожар
В мире
15:03
Эксперт: энергокризис в Украине грозит уничтожить целые отрасли промышленности
В мире
15:03
В ДТП в Шумилинском районе погиб зампред правительства Ивановской области РФ
Происшествия
14:55
В Бобруйском районе полуторагодовалый ребенок отравился растворителем
Происшествия
14:53
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
Экономика
14:47
В деревне под Пинском ввели карантин из-за бешеной лисы
Регионы
14:45
Цена нефти Brent впервые с 2018 года превысила $82 за баррель
В мире
14:44
БСЖ отреагировал на задержание иностранных журналистов в Польше
Общество
14:44
Матусевич: острота проблемы обеспечения информбезопасности неуклонно возрастает
Экономика
14:32
В Гродненской области за лето уничтожено свыше 30 т мака и конопли
Происшествия
14:24
Беларусь за январь-август экспортировала продукции на $4,1 млрд
Экономика
14:17
Задержан угрожавший сотрудникам СК мужчина
Происшествия
14:17
Песков: высокая смертность от COVID-19 в РФ связана с недостаточным уровнем вакцинации
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Калейдоскоп
05 октября 2021, 14:16
Крепкий орешек совсем не в крепком боевике – новый фильм с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни"
В свои 66 лет Брюс Уиллис все еще мелькает в кино и старается выполнить свою работу по максимуму, однако последний его фильм под названием "За гранью жизни" расстроил зрителя. Разбираем кино.
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