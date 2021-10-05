Крепкий орешек совсем не в крепком боевике – новый фильм с Брюсом Уиллисом "За гранью жизни"

В свои 66 лет Брюс Уиллис все еще мелькает в кино и старается выполнить свою работу по максимуму, однако последний его фильм под названием "За гранью жизни" расстроил зрителя. Разбираем кино.

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