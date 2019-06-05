Крис Хемсворт отказался от съемок в кино

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крис Хемсворт взял перерыв в карьере, чтобы побольше времени провести со своими подрастающими детьми, пишет Daily Mail .

Звезда "Тора" и "Мстителей" признался, что съемки в кинофраншизе от Marvel и участие в картине "Люди в черном" заставили его долгое время провести вдали от семьи.

Поэтому актер принял решение взять перерыв в съемках и не планирует подписывать контракты для участия в различных проектах до конца года. Семья переехала из Лос-Анджелеса в новый Южный Уэльс в Австралии и хорошо проводит время.

По словам Криса Хемсворта, он рад просто посидеть дома со своими детьми, особенно, когда у них такой возраст. У актера дочка и два мальчика близнеца. -0-

Фото из Instagram