Крис Прэтт озадачил поклонников, совершив омерзительный поступок (Видео)

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники актера Криса Прэтта отвернулись от него, после того как увидели новый ролик с его участием. Кадры разместил в Twitter режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн.

В объектив камеры попал момент, как Крис Прэтт дома у режиссера берет в руки москита, закидывает его в рот, а после начинает жевать. Этот омерзительный поступок звезды озадачил юзеров.

Happy birthday to my lifelong pal @prattprattpratt. Here's a video of a time he came over to my house and ate a bug for no reason. pic.twitter.com/8MNbcjrfLY — James Gunn (@JamesGunn) June 21, 2021

Многие отвернулись от актера и не смогли смотреть на кадры. К слову, Джеймс Ганн таким способом решил поздравить Криса Прэтта с днем рождения. Также он подписал пост, где сообщил, что звезда кино съел комара "безо всякой на то причины". Кроме этого, многие пользователи посчитали, что актер сделал этот поступок под воздействием алкоголя или наркотиков. -0-