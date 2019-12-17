Криштиану Роналду оконфузился на корпоративе своего клуба

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский футболист Криштиану Роналду, который играет за итальянский клуб "Ювентус", отличился на корпоративе.

Фотографии с мероприятия были размещены в официальном аккаунте в Twitter. Туринский клуб устроил ежегодную вечеринку для игроков и руководства, а также установил дресс-код.

Каждый участник должен был прийти в черно-белой одежде - цветах "Юве". В свою очередь, Криштиану Роналду, являющийся капитаном команды, решил нарушить правила и явился на праздник в Royal Park I Roveri в фиолетовом костюме.

Многие были удивлены таким выбором, однако корпоратив прошел без происшествий и все смогли поздравить друг друга и пообщаться в непринужденной обстановке.-0-