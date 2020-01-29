Криштиану Роналду первым в мире собрал 200 млн подписчиков в Instagram

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram.

На втором месте - американская певица Ариана Гранде, у нее 173 млн подписчиков.

Роналду 34 года, он выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба стал чемпионом Италии в прошлом году и обладателем Суперкубка Италии в 2018-м. В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды).-0-