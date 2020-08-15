Криштиану Роналду поделился совместным снимком с невестой и заставил всех завидовать

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист Криштиану Роналду опубликовал в Instagram новый снимок со своей возлюбленной и заставил фолловеров завидовать.

Спортсмена запечатлели вместе с невестой Джорджиной Родригес на борту яхты, где нападающий туринского "Ювентуса" нежно обнимает девушку. Невеста отдыхает в синем купальнике, а Роналду наслаждается лучами солнца в шезлонге с возлюбленной на коленях.

"Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой", - с любовью написал футболист в подписи к снимку. Многие в комментариях восхитились парочкой, а другие отметили, что Роналду их заставил завидовать. Впрочем, количество восторженных отзывов продолжает расти, а снимок уже собрал более 10 миллионов лайков. -0-