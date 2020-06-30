Криштиану Роналду показал новую прическу, но нарвался на критику фанатов - фото

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист Криштиану Роналду поделился в Instagram новым снимком, который вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

В кадре нападающий туринского "Ювентуса" запечатлен вместе с партнером по команде Хуаном Куадрадо. Роналду реши распустить волосы, чтобы создать кудри, как у друга, однако нарвался на критику фанатов. Звезда футбола подписала пост: "Что думаете о моей попытке выглядеть как мой братишка?"

Подписчики были очень красноречивы и высказали много критики в адрес преображения Роналду. Многие посоветовали Криштиану поменять парикмахера, а другие и вовсе сравнили его с бараном. Впрочем, самые преданные фанаты оставили и хвалебные комментарии. За несколько часов пост собрал более 7,6 миллионов лайков.-0-