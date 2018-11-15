Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 33-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и 24-летняя испанская красавица Джорджина Родригес поженятся после двух лет отношений.
Криштиану Роналду был замечен c Джорджиной Родригес во время романтического ужина в ресторане Лондона, на руке его спутницы красовалось кольцо от Cartier. Джорджина поделилась фотографией украшения в Instagram. Известно, что Джорджина уже примерила несколько свадебных платьев, приводит слова ее подруги The Daily Mail.
Джорджина встретилась с Криштиану в июне 2016 года в магазине Gucci в Мадриде, где она работала продавщицей. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину и троих детей футболиста от суррогатной матери.-0-
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