Криштиану Роналду восхитил подписчиков эффектными кадрами с тренировки

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболист Криштиану Роналду разместил в Instagram ролик, который привел в восторг многомиллионную армию поклонников.

Нападающий туринского "Ювентуса" продемонстрировал несколько неординарных ударов по воротам вратаря своей команды Карло Пинсолью на тренировке. Эффектный гол восхитил поклонников, и они посмотрели видео в Instagram более 7,2 миллиона раз.

На текущий момент первенство Италии по футболу приостановлено из-за пандемии коронавируса. Возобновление национального чемпионата планируется на 20 июня.-0-