Кристиан Бэйл может сыграть злодея в четвертом "Торе"

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристиан Бэйл, исполнивший роль Бэтмена в трилогии "Темный рыцарь", может сменить медиафраншизу, основанную на комиксах DC, на киновселенную Marvel, передает Collider.

Как сообщает издание, на данном этапе Бэйл ведет переговоры с режиссером картины "Тор: Любовь и гром" Тайкой Вайтити. Какую именно роль предлагают актеру, пока не известно. Возможно, Кристиан Бэйл сыграет главного злодея. Однако появились слухи, что ему могут предложить также роль Бета Рэй Билла, который в комиксах является союзником Тора.

Съемки картины намечены на лето 2020-го года.