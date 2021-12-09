Кристина Агилера повторила свой впечатляющий образ из нулевых (Фото)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Кристина Агилера повторила свой знаменитый образ из 2000-х и впечатлила многих поклонников. Несколько кадров звезда разместила у себя в Instagram.
Артистка вышла на ковровую дорожку премии People's Choice Awards в черном корсетном комбинезоне с желтыми и былыми вставками. Пикантности наряду придало декольте, а также широкие желтые съемные штанины наряда.
Поклонники Кристины Агилеры и пользователи сети по-разному отнеслись к впечатляющему образу певицы. Одни посчитали наряд ужасным, а другие, напротив, оказались в полном восторге и отметили, что подобный стиль сегодня идет артистке еще больше, чем в нулевых. Неудивительно, что пост в Instagram Кристины Агилеры быстро собрал огромное число лайков.-0-