Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся после 8 лет отношений

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который поразил и ошарашил подписчиков.

Звезда рассказал фолловерам, что разводится со своим мужем Гариком Харламовым. "Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу", - написала Асмус в социальной сети.

Позже информацию о разводе подтвердил и ее супруг. Юморист Гарик Харламов опубликовал совместное фото и тоже заявил о разрыве отношений, отключив комментарии к посту. "Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки", - отметила знаменитость.

Пользователи сети расстроились после таких новостей, однако самые преданные поклонники не верят в развод пары. Впрочем, многие выразили свои слова поддержки каждому из супругов. -0-