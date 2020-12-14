Кристина Асмус кардинально сменила внешность и перешла на "темную сторону"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус представила в Instagram несколько фотографий, которые восхитили поклонников.

Звезда кино показал фолловерам свои кардинальные перемены во внешности. Кристина Асмус решила перейти на "темную сторону" и перекрасилась из блондинки в брюнетку. Девушка не только сменила цвет волос, но и преобразила свою прическу.

Хочется отметить, что темный цвет идет Асмус, что, разумеется, поспешили высказать в комментариях многочисленные фолловеры. Пост быстро собрал огромное число хвалебных отзывов и сотни тысяч лайков. -0-