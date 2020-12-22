Кристина Асмус опубликовала в Instagram "бесстыжие" фото

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который привел в восторг юзеров.

Знаменитость продолжает радовать своих фолловеров кадрами с обновленным имиджем, к которому они до сих пор не могут привыкнуть. На этот раз Кристина Асмус удобно расположилась в постели, примерив на себя только легкий просвечивающийся наряд. На одном кадре можно детально рассмотреть ее новый имидж, а вот второе фото, по словам самой актрисы, получилось "бесстыжим".

Впрочем, интригующие кадры только прибавили популярности посту, а многие фолловеры не удержались от комплиментов. За непродолжительное время "бесстыжие" фото Кристины Асмус собрали сотни тысяч лайков. -0-