Кристина Асмус поделилась пикантным фото, но подпись к посту оказалась интереснее

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась новым пикантным снимком в Instagram и вызвала бурную реакцию в сети.
Артистка запечатлена на снимке со спины в высоких джинсах и кепке, где закрывает свою грудь руками. Фотография вызвала бурную реакцию поклонников, которые поспешили поделиться мнением в комментариях, однако не кадр стал предметом обсуждения.
После скандальной постельной сцены в фильме, Асмус таким способом решила ответить всем хейтерам и подписал пост большим числом самоироничных хештегов.
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Подписчики Кристины Асмус отметили ее великолепную фигуру, но больше всего пользователи Instagram похвалили чувство юмора актрисы. Именно поэтому за несколько часов пост собрал более тысячи разнообразных комментариев. -0-