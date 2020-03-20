Кристина Асмус поделилась пикантным фото, но подпись к посту оказалась интереснее

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась новым пикантным снимком в Instagram и вызвала бурную реакцию в сети.

Артистка запечатлена на снимке со спины в высоких джинсах и кепке, где закрывает свою грудь руками. Фотография вызвала бурную реакцию поклонников, которые поспешили поделиться мнением в комментариях, однако не кадр стал предметом обсуждения.

После скандальной постельной сцены в фильме, Асмус таким способом решила ответить всем хейтерам и подписал пост большим числом самоироничных хештегов.

Подписчики Кристины Асмус отметили ее великолепную фигуру, но больше всего пользователи Instagram похвалили чувство юмора актрисы. Именно поэтому за несколько часов пост собрал более тысячи разнообразных комментариев. -0-