Кристина Асмус поделилась снимком в свадебном платье спустя пять дней после развода

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который вызвал массу вопросов у многочисленных фолловеров.

Звезда показала пользователям кадр в свадебном платье и с букетом. На фоне красуется огромная надпись ЗАГС, а подпись к посту только добавила популярности посту. "Сама в шоке", - написала Асмус.

Многие фолловеры принялись поздравлять звезду со свадьбой, однако нашлись и те, кто скептически отнеслись к новому посту. Они посчитали, что Кристина Асмус для церемонии бракосочетания не выбрала бы такое платье. Причем, фотография была опубликована спустя дней после официального развода с Гариком Харламовым. -0-