Кристина Асмус подогрела интерес фолловеров соблазнительным снимком

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Артистка решила подогреть интерес фолловеров и представила кадр из ванной. Для съемки Кристина Асмус взяла только белоснежное полотенце и забралась в ванную. Фотограф запечатлел звезду со спины, сделав снимок очень соблазнительным. Отдельного внимания заслужили юмористические хэштеги в подписи к посту.

Конечно, фолловеры не смогли пройти мимо такого кадра и принялись в комментариях нахваливать красоту Кристины Асмус: "Шикарная", "Уф, красивая", "Хештеги просто умора, красотка!". Неудивительно, что за непродолжительное время запись в Instagram собрала огромное число лайков.