Кристина Асмус похвасталась фигурой - слитный купальник ей в этом сильно помог

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус порадовала фолловеров в Instagram морским фото: она стоит на фоне моря, повернувшись к камере спиной.

На ней надет синий купальник. Надо сказать, что фанаты остались в восторге от ее стройной фигуры. При этом Асмус часто говорит о том, что она быстро набирает вес, как говорится стоит только посидеть рядом с шоколадкой. Поэтому результат на фото - это ее ежедневная работа над собой. Этот факт очень понравился подписчикам: они восхитились звездой.

Недавно ее коллега по цеху Анна Хилькевич удивила фолловеров фото в купальнике. Она хотела привлечь внимание к фигуре, а получилось, что все заметили ее огромную ногу на снимке.-0-