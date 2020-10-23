Кристина Асмус показала дочь и ответила на волнующий вопрос

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию своей дочери, которая восхитила соцсеть.

Звезда театра и кино представила фолловерам дочку Анастасию, которая быстро завоевала аудиторию звездной мамы. Помимо всего прочего, Кристина Асмус ответила на один волнующих вопросов от фанатов - с кем живет ребенок после развода?

Знаменитость рассказала, что дочь остается с ней, однако из-за коронавируса они редко видятся, даже в одном жилище. Впрочем, юзеры отметили, что Анастасия настоящая красотка и в будущем станет роковой девушкой. Кроме этого, фолловеры не поскупились на комплименты и в адрес мамы. -0-