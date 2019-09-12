Кристина Асмус показала подросшую дочь и поразила соцсети

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram нежное фото подросшей дочери.

Дочь Гарика Харламова задремала в кресле, а в этот момент звездная мама смогла сделать снимок. Фото пятилетней Анастасии получилось таким нежным, что тысячи пользователей Instagram не смогли пройти мимо.

В свою очередь, Кристина Асмус скромно подписала пост: "Нежность моя". И действительно, сотни людей согласились с этим и поделились своим мнением в комментариях, отметив, что маленькая Анастасия выглядит очень мило. -0-