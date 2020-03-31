Кристина Асмус показала в Instagram кардинальную смену имиджа

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась несколькими свежими фото в Instagram, которые впечатлили и ошарашили подписчиков.

Звезда разместила несколько снимков, на которых обстригает свои длинные волосы. Все это она решила исполнить не в салоне красоты, а прямо перед объективом фотоаппарата. Для этого Асмус взяла ножницы и без капли сожалений отрезала пару десятков сантиметров.

Необычный поступок привлек внимание подписчиков актрисы, которые по-разному отреагировали. Кто-то отметил, что короткие волосы очень идут Асмус, других, напротив, такие кардинальные перемены во внешности ошарашили: "Зачем? жалко как", "Фото крутые, но ЗАЧЕМ?", "А что так много сразу?".

В подписи к посту Кристина Асмус написала: "Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь". Менее чем за сутки пост собрал несколько тысяч самых разнообразных комментариев. Позже актриса поделилась несколькими кадрами из дерзкой фотосессии в кожаном плаще, которые пришлись по вкусу фолловерам звезды. -0-