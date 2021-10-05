Кристина Асмус полна сюрпризов - новое видео полностью это доказывает!

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус несколько дней назад опубликовала в Instagram занимательный пост.

Артистку запечатлели в спортивном зале, однако занималась она там вовсе не на тренажерах. Новое видео Кристины Асмус полностью доказывает, что звезда полна сюрпризов, ведь смогла с легкостью сделать несколько довольно сложных акробатических трюков. Актриса становится на краю площадки, а после с разбегу исполняет несколько сальто и кувырок через себя.

Этот ролик привлек внимание юзеров, которые с восхищенным видом не смогли пройти мимо. Неудивительно, что в комментариях красуется масса восторженных комментариев, а само видео уже посмотрели около миллиона раз. -0-