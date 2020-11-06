Кристина Асмус получила травму из-за нового "мужа"

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, где рассказала о травмирующем случаи со съемочной площадки.

Актриса театра и кино сообщила фолловерам, что во время съемок получила по лицу от "мужа". Правда виновником непреднамеренного удара стал экранный муж Кристины Асмус, актер Арсений Робак.

По сюжету нового фильма, мужчина должен был случайно задеть телефон, однако удар оказался сильным и знаменитость получила травму из-за смартфона. Как написала Асмус, теперь у нее на лице появилась "красивая шишка", а также актриса не потеряла свое чувство юмора: "Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь". -0-