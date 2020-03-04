Кристина Асмус последовала примеру Харламова и стала есть 18 раз в день

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала новый пост в Instagram и ошарашила поклонников.

Звезда призналась, что перешла на "18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание". Оказывается, знаменитость попросили набрать вес для будущей роли, что очень обрадовало не только Асмус, но и ее мужа - Гарика Харламова.

"Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор", - добавила в подписи к посту актриса.

Поклонники звезды посмеялись и поддержали кумира, однако попросили Асмус после постараться вернуться в форму. Другие и вовсе отметили, что это сделать будет сложно. Пост менее чем за сутки собрал сотни тысяч лайков и сотни разнообразных комментариев.

К слову, не так давно фолловеры Кристины Асмус переживали из-за ее худобы и даже запустили хэштег #накормитеасмус. -0-