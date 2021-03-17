Кристина Асмус предложила найти ее "изюминку" на новом фото - многие не справились!

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание фолловеров.

Знаменитость представила в социальной сети свое селфи. Крстина Асмус примерила черную кофточку с высоким горлом и сделал яркий макияж, однако не это стало предметом обсуждения. Больше вопросов вызвала подпись, которая заставила вновь взглянуть на фото.

Актриса рассказала о своей "изюминке", которую она подводит карандашом. Речь шла о родинке, которую Асмус и предложила заметить на снимке. С первого раза справились не все, однако это только прибавило популярности посту, который собрал огромное число лайков. -0-