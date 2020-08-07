Кристина Асмус призналась в многолетнем обмане

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристна Асмус поделилась на своей странице в Instagram постом, в котором призналась в обмане.

Звезда в подписи к фотографии, где она отдыхает в удобном кресле и наслаждается фруктами, поведала постыдную историю из детства. Кристна Асмус призналась, что в 12 лет обманула жюри конкурса по рисованию в летнем лагере.

Знаменитость отметила, что не умеет рисовать, а для конкурса надо было нарисовать свой портрет. Одна из девочек предложила Асмус сделать рисунок вместо нее и актриса согласилась. В итоге, звезда кино победила, однако так и не созналась в том, что это не ее рисунок.

"Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор...." - заключила Кристна Асмус. Пользователи, в свою очередь, предложили свои варианты решения проблемы. Кто-то предложил, что "нужно найти ту девочку и подарить ей миллион", а другие посчитали, что "можно найти эту девочку и извиниться". -0-