Кристина Асмус призналась в своих критических проблемах со здоровьем

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус представила в Instagram новый пост и заставила переживать всех своих многочисленных фолловеров.

Знаменитость опубликовала несколько необычных черно-белых снимков, однако не странные позы на фото стали предметом обсуждения в сети. Кристина Асмус призналась в критических проблемах со здоровьем. "Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты", - уточнила свои недуги 33-летняя артистка.

Артистка серьезно переживает и даже угодила в скандал из-за съемок. По словам Асмус, она с нетерпением ждет конца сентября, где у нее запланированы три выходных. В это время она намеревается лечь в клинику для лечения. Пользователи, в свою очередь, поспешили поддержать кумира и выразили свои слова в массе комментариев. -0-