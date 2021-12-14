Кристина Асмус продолжает удивлять: новый талант актрисы впечатлил Instagram (Видео)

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус не прекращает радовать многочисленных фолловеров, представляя им свои таланты во всей красе. Новое видео в Instagram особенно приковало внимание.

Знаменитость продемонстрировала еще один свой талант, которому обучиться не так уж и просто. Кристина Асмус решила добавить новогоднего настроения и веселья, для чего взяла мандарины и принялась ими жонглировать.

Этот момент впечатлил и удивил многих поклонников звезды кино. За короткое время представление Кристины Асмус посмотрели огромное число раз, а комплиментов в адрес актрисы становится все больше.-0-