Кристина Асмус проговорилась о своем разводе во время спора с фолловерами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих своей красотой.

Для этого артистка театра и кино примерила белоснежную юбку и верх, подчеркнувший ее природную красоту. Также без внимания фолловеров не осталась и прическа Асмус, которой она хвастается уже не первый раз. Впрочем, нашлись и те, кто спровоцировал актрису, из-за чего звезда проговорилась о своем разводе. Юзеры отметили в комментариях, что Асмус "не хватает Харламова", а другие уверены, что она совершила ошибку, разорвав отношения с юмористом.

В свою очередь, Кристине Асмус было что ответить фолловерам: "Что вы несете? Чужая семья - потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю". Люди также посчитали, что к разводу привела откровенная сцена Асмус в фильме "Текст", однако Кристина осадила пользователей и сообщила, что подавала на развод с юмористом задолго до участия в скандальной киноленте. -0-