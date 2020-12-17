Кристина Асмус раскрыла секрет своей кардинальной смены внешности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, где поделилась с фолловерами своим секретом.

Звезда кино предстала перед камерой в атмосферной уличной обстановке, а в глаза сразу бросается ее новая прическа и цвет волос. Недавно Кристина Асмус показала свое преображение в сети, но как оказалось, перекрасилась актриса еще месяц назад. Все это время она тщательно скрывала свой новый тон волос.

Пользователи поблагодарили Кристину Асмус за честность и еще раз подтвердили то, что брюнеткой ей идет гораздо лучше. Неудивительно, что пост быстро собрал множество восхищенных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-